Kehlsteinhaus in Vollbrand – verdächtige Person festgenommen

Das Kehlsteinhaus am Obersalzberg in Berchtesgaden ist am Freitagabend, 23. Oktober 2026, in Vollbrand geraten. Nach derzeitigem Stand wurde niemand verletzt; eine verdächtige Person wurde vorläufig festgenommen.

Der Brandalarm ging gegen 21.15 Uhr bei der Integrierten Leitstelle Traunstein ein. Die alarmierten Feuerwehren sahen bereits während der Anfahrt deutlich sichtbare Flammen. Vor Ort stellten sie den Vollbrand des Gebäudes fest.

Aufwendige Löscharbeiten am Obersalzberg

Die Anfahrt zum Kehlsteinhaus gestaltete sich wegen der örtlichen Gegebenheiten schwierig. Das Gebäude und sein näherer Bereich können nur mit schwerer Atemschutzausstattung betreten werden. Die Löscharbeiten dauern an.

Bislang wurden keine Personen im Kehlsteinhaus festgestellt. Nach aktuellem Stand wurde durch den Brand niemand verletzt. Rund 200 Einsatz- und Rettungskräfte sind beteiligt, darunter Feuerwehren aus sechs Gemeinden, die Kreisbrandinspektion, das BRK, die Bergwacht und die Polizei.

Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache

Die ersten Maßnahmen übernahm die Polizeiinspektion Berchtesgaden. Noch am späten Abend übernahm die Kriminalpolizei Traunstein unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen zur Brandursache.

Kurz nach dem Brandausbruch geriet eine verdächtige Person in den Fokus der Ermittler und wurde vorläufig festgenommen. Ob sie mit dem Brand in Zusammenhang steht, ist Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Untersuchungen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

Weitere Polizeimeldungen aus dieser Region Polizeipräsidium Oberbayern Süd