Ortungshilfen führen in Nürnberg zu Festnahme zweier Tatverdächtiger

Ortungshilfen führen Polizei zu zwei Tatverdächtigen

In der Nacht auf Donnerstag sind mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Nürnberger Südstadt aufgebrochen worden. Die Täter entwendeten unter anderem zwei hochwertige Fahrräder. Weil in den Rädern Ortungsgeräte eingebaut waren, konnte die Polizei am folgenden Tag zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen.

Fahrräder aus Kellerabteilen gestohlen

Die zunächst unbekannten Täter verschafften sich in der Sperberstraße Zugang zum Keller des Hauses und brachen mehrere Abteile auf. Am nächsten Morgen meldeten sich die Eigentümer der Fahrräder bei der Polizei. Sie teilten mit, dass in den Rädern Ortungshilfen verbaut sind.

Staatsanwaltschaft stellt Haftantrag

Die Ortung führte die Beamten noch am selben Tag sowohl zu den gestohlenen Fahrrädern als auch zu den beiden Tatverdächtigen. Dabei handelt es sich um einen 38-jährigen Mann polnischer Staatsangehörigkeit und eine 47-jährige Frau deutscher Staatsangehörigkeit. Beide wurden vorläufig festgenommen.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd leitete gegen die beiden Personen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag.

Dieser Artikel basiert auf einer offiziellen Polizeimeldung. Für die sprachliche Überarbeitung wurde künstliche Intelligenz eingesetzt.

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.