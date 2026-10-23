Nürnberg: Ortungshilfen führen zu zwei Tatverdächtigen

Nach einem Einbruch in mehrere Kellerabteile der Nürnberger Südstadt hat die Polizei zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Ortungshilfen in zwei gestohlenen Fahrrädern führten die Beamten am Folgetag zu dem Diebesgut und den beiden Personen.

In der Nacht von Mittwoch, 21. Oktober, auf Donnerstag, 22. Oktober 2026, verschafften sich zunächst unbekannte Täter Zutritt zum Keller eines Mehrfamilienhauses in der Sperberstraße. Sie brachen mehrere Kellerabteile auf und entwendeten unter anderem zwei hochwertige Fahrräder.

Ortung führt zu Tatverdächtigen

Die Eigentümer meldeten sich am nächsten Morgen bei der Polizei und wiesen auf die in den Fahrrädern verbauten Ortungsgeräte hin. Die Ortung führte die Beamten noch am selben Tag sowohl zu den Fahrrädern als auch zu einem 38-jährigen Mann und einer 47-jährigen Frau. Beide wurden vorläufig festgenommen.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd leitete gegen die beiden Personen Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.