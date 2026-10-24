Friedrich rechnet mit Aigner als Bundespräsidentin

Der frühere Innenminister und CSU-Landesgruppenchef Hans-Peter Friedrich rechnet trotz des Schweigens von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) auf dem CSU-Parteitag in München mit Ilse Aigner als nächster Bundespräsidentin. “Ich gehe ganz stark davon aus, dass es in Richtung Ilse Aigner läuft und dass es niemanden gibt, der ihr das streitig machen kann”, sagte Friedrich der “Rheinischen Post”.

Es gebe keine bessere Kandidatin, ergänzte der frühere Vizepräsident des Bundestages. Aigner sei seit Jahrzehnten in der Politik unterwegs und habe auf allen Positionen und Funktionen bewiesen, “dass sie souverän und auch versöhnlich gegenüber allen politischen Richtungen Politik macht”, so der CSU-Politiker weiter.

Das Zögern des Kanzlers bezeichnete Friedrich als “eine Frage der Taktik, wann man mit einer Entscheidung wirklich rausgeht”. Viele wollten schließlich ein Wort mitreden, so der frühere Innenminister.

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