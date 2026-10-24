Bayerns Verkehrsminister lehnt Gelegenheitsticket erneut ab

Der bayerische Verkehrsminister und Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Christian Bernreiter (CSU), stellt sich erneut gegen ein bundesweites Ticket für Gelegenheitsfahrer. “Es ist momentan nicht die Zeit, neue vergünstigte Tickets einzuführen”, sagte Bernreiter der “Rheinischen Post”.

Ein solcher Fahrschein mit einem Oberdeckel des Deutschlandtickets würde nach seiner Einschätzung Kunden verprellen. “Dann würden viele Abonnenten aussteigen und sagen, ich bestelle es ab. Wir können dem System nicht weiter Geld entziehen”, so der bayerische Verkehrsminister weiter.

An der Technik werde man arbeiten, um einen barrierefreien Zugang zum öffentlichen Verkehr zu garantieren. “Eine Einführung des Deutschlandtickets light lehne ich ab”, sagte Bernreiter. Die meisten anderen Verkehrsminister sähen das genauso, und das wisse auch Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU).

Bilger hatte dem “Kölner Stadtanzeiger” gesagt, der Vorschlag eines bundesweit geltenden Tickets für gelegentliche Fahrten im öffentlichen Verkehr sei eine “spannende Idee”. Man werde sich mit dem Thema aber weiter beschäftigen, sagte Bernreiter.