CSU drängt Merz zu Entscheidung über Steinmeier-Nachfolge

Die CSU drängt auf eine schnelle Festlegung auf die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier im Bundespräsidialamt. “Friedrich Merz hat heute auf unserem Parteitag selbst erlebt, wie groß die Zustimmung für Ilse Aigner ist – in Bayern, in der ganzen Bundesrepublik, auch jenseits unserer Partei”, sagte der CSU-Fraktionschef im Bayerischen Landtag, Klaus Holetschek, dem “Stern”.

Jetzt liege es an Merz, sich persönlich zu positionieren. Der Parteitag zeige deutlich: “Das Zeitfenster ist gekommen, um eine Entscheidung herbeizuführen”, so der CSU-Politiker weiter.

“Die CSU ist der stärkste Teil der Union. Bei der gemeinsamen Entscheidung in der Parteifamilie wird es sicher eine große Rolle spielen, dass unsere Ilse Aigner die Herzenswärme und die Werteorientierung hat, die sich die Menschen jetzt wünschen”, sagte auch der Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der CSU-Programmkommission, Maximilian Böltl, dem “Stern”.

Am 30. Januar 2027 soll die Bundesversammlung einen neuen Bundespräsidenten wählen. CDU, CSU und SPD haben dort eine Mehrheit für einen Kandidaten. CSU-Chef Markus Söder hatte die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner für das Amt vorgeschlagen. Aus der CDU gibt es bisher keinen Vorschlag.

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