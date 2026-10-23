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SPD drängt vor Merz-Rede auf Entscheidung im Präsidentenamt

SPD drängt vor Merz-Rede auf Entscheidung im Präsidentenamt
Dirk Wiese (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
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Vor der Rede von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) beim CSU-Parteitag in München drängt die SPD auf eine Entscheidung über die nächste Besetzung des Bundespräsidentenamts. “Die Zeit ist definitiv reif. Für mich steht fest, dass das höchste Amt im Staat von einer Frau übernommen werden sollte”, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, der “Rheinischen Post” (Samstagsausgabe)

Gefragt sei eine Persönlichkeit von “Integrität und Strahlkraft, die Brücken zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen und politischen Gruppen bauen” könne. “Zu diesem Kreis zählt für mich auch Ilse Aigner”, so der SPD-Politiker weiter.

CSU-Chef Markus Söder hatte sich am Freitag erneut für die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) ausgesprochen. Mit Spannung wird nun die Rede von Merz erwartet.

Mehr zum Thema: CSU: SPD-Spitze muss Rot-Grün-Rot in Berlin verhindern · Bericht: Mahmut Özdemir als SPD-Generalsekretär im Gespräch

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