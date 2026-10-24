Radfahrer bei Unfall mit E-Scooter in Oggenhof verletzt

Bei drei Verkehrsunfällen im Landkreis Augsburg sind am Freitag, 23. Oktober 2026, rund 25.700 Euro Schaden entstanden. In Oggenhof erlitt ein Radfahrer Schürfwunden.

Der schwerste Unfall mit Blick auf die Verletzungsfolge ereignete sich gegen 14.30 Uhr auf einem Radweg auf Höhe des Tennisplatzes in Oggenhof. Nach ersten Ermittlungen wollte ein Radfahrer nach links in einen Feldweg abbiegen. Dabei touchierte ihn ein hinter ihm fahrender E-Scooter, woraufhin der Radfahrer gegen ein Verkehrszeichen gedrängt wurde. Er zog sich Schürfwunden an den Beinen zu. Am Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08291/1890-0 bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen zu melden.

Bereits gegen 11.15 Uhr war es am Straßfeld in Diedorf zu einem Zusammenstoß zweier Pkw gekommen. Ein Toyota wollte nach links auf die B300 abbiegen und übersah dabei einen Mercedes, der in Richtung Augsburg unterwegs war. Der Mercedes prallte mit der rechten Fahrzeugfront gegen die linke Heckseite des Toyota. Der Sachschaden beträgt etwa 8000 Euro, der Mercedes musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 20.50 Uhr auf der Eppishofer Straße kurz nach dem Ortsausgang Eppishofen im Bereich Altenmünster. Ein Kleinstfahrzeug wollte nach links in einen Feldweg abbiegen, als ein dahinter fahrender Tesla zum Überholen ansetzte. Beide Fahrzeuge kollidierten. Dabei entstand ein Schaden von rund 17.500 Euro; sowohl das Kleinstfahrzeug als auch der Tesla mussten abgeschleppt werden. Auch bei diesem Unfall wurde niemand verletzt.

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