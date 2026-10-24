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1. Bundesliga: Dortmund gewinnt gegen Frankfurt

1. Bundesliga: Dortmund gewinnt gegen Frankfurt
Maximilian Beier (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
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Am 7. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt mit 1:0 gewonnen.

In der 80. Minute erzielte Maximilian Beier das Führungstor für die Gastgeber. Der BVB-Stürmer hatte seinen Treffer selbst eingeleitet, indem er seinen Teamkollegen Jobe Bellingham auf der linken Seite anspielte, der wiederum Beier bediente. Letzterer schlenzte das Leder anschließend aus etwa 17 Metern unhaltbar ins rechte obere Eck.

Durch den Sieg ist der BVB vorerst Tabellenführer, während Frankfurt zunächst auf den 13. Rang abrutscht.

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