SPD und Grüne pochen auf Frau für Steinmeier-Nachfolge

Grünen-Chefin Franziska Brantner spricht sich für eine Frau als Bundespräsidentin aus. Dass eine Frau an der Spitze des Staates stehe, sei überfällig, sagte Brantner der “Süddeutschen Zeitung”. Es sei entscheidend, dass jetzt eine Persönlichkeit gefunden werde, die “unsere Demokratie entschlossen” verteidige, Orientierung gebe und für Zusammenhalt stehe.

Die frauenpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Jasmina Hostert, sagte der “Süddeutschen Zeitung”, das nächste Staatsoberhaupt solle auf jeden Fall eine Frau werden. Es sei höchste Zeit, dass eine Frau an der Spitze des Staates stehe. Frauen trügen seit Jahrzehnten Verantwortung in Politik und Gesellschaft, das müsse sich im Staat abbilden. Wie Brantner findet sie eine Frau als Bundespräsidentin überfällig.

Zuvor hatte sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder auf dem CSU-Parteitag für Ilse Aigner (beide CSU) als Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten ausgesprochen. Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat in der Frage dem Vernehmen nach noch keine Entscheidung getroffen.

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