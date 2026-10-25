Polizei meldet drei Leichtverletzte bei Unfall nahe Adelshausen

Bei einem Abbiegeunfall auf der Staatsstraße 2027 nahe Adelshausen sind am 24. Oktober drei Menschen leicht verletzt worden. Die Polizei berichtet außerdem von einem Auffahrunfall bei Denklingen, beschädigten Snackautomaten und Leitpfosten sowie dem Diebstahl von elf Obstbäumen.

Drei Verletzte bei Kollision an Kreuzung

Ein 19-jähriger Autofahrer aus Geltendorf war gegen 17.35 Uhr auf der Staatsstraße 2027 in westlicher Richtung unterwegs. Kurz vor Adelshausen wollte er nach links in Richtung Weil abbiegen. Dabei übersah er an der Kreuzung einen entgegenkommenden Pkw mit einem 70-jährigen Fahrer und einer 69-jährigen Beifahrerin.

Durch den Zusammenstoß wurde deren Auto gegen den Wagen eines 86-Jährigen geschleudert, der aus Weil kam. Drei Menschen erlitten leichte Verletzungen. Die Fahrzeuge wurden teilweise massiv beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Gegen den 19-Jährigen wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Auffahrunfall auf der B 17 bei Denklingen

Bereits gegen 14 Uhr kam es auf der B 17 bei Denklingen, Höhe Neuhof, zu einem Auffahrunfall. Eine 41-jährige Autofahrerin aus Denklingen konnte im stockenden Verkehr wegen eines wohl zu geringen Sicherheitsabstands nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sie fuhr auf einen Pkw aus Schongau auf, in dem eine Frau und ein Mann in Richtung Landsberg unterwegs waren.

Die 50-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 10.000 Euro. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Snackautomaten und Leitpfosten beschädigt

Am Landsberger Bahnhof beschädigten unbekannte Täter zwischen dem 21. Oktober, 20 Uhr, und dem 24. Oktober, 15 Uhr, die Sichtscheiben von zwei Snackautomaten. Der Schaden wird auf insgesamt rund 2.000 Euro geschätzt.

In der Siegfried-Meister-Straße wurden in der Nacht vom 23. auf den 24. Oktober acht Leitpfosten teilweise aus den Verankerungen gerissen oder umgetreten. Dabei entstand ein Schaden von etwa 800 Euro. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Sachbeschädigung.

Elf Obstbäume in Asch gestohlen

In Asch, einem Ortsteil von Fuchstal, wurden zwischen dem 22. Oktober, 18 Uhr, und dem 24. Oktober, 10 Uhr, elf frisch gepflanzte Obstbäume gestohlen. Sie standen in der Verlängerung der Dorfstraße, etwa 500 Meter nordöstlich der Ortsgrenze. Der Schaden wird auf rund 600 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls gegen eine bislang unbekannte Person.

Hinweise zu den Fällen nimmt die Polizeiinspektion Landsberg unter der Telefonnummer 08191/9320 entgegen.

Mehr zum Thema: Neuburg: Unfall, Diebstähle und Blutentnahme nach Streit · Drogenverdacht nach schwerem Unfall auf B25 bei Harburg