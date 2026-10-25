Neuburg: Unfall, Diebstähle und Blutentnahme nach Streit

Die Polizei berichtet von einem Auffahrunfall mit einem verletzten Jugendlichen, einer Blutentnahme nach einem Streit sowie zwei Diebstählen im Raum Neuburg.

Am 24. Oktober gegen 14.25 Uhr ereignete sich auf der Ingolstädter Straße in Neuburg ein Auffahrunfall. Ein 26-jähriger Autofahrer aus Ingolstadt musste stadteinwärts an einer Fußgängerampel anhalten, nachdem diese auf Rot geschaltet hatte. Der dahinter fahrende 16-Jährige aus Ehekirchen bemerkte dies zu spät, fuhr mit seinem Leichtkraftrad auf den Pkw auf und stürzte.

Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen am rechten Knie und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer und seine Mitfahrer blieben unverletzt. Am Pkw entstand ein Heckschaden von rund 2500 Euro, am Leichtkraftrad wurden Front und Gabel beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro. Das Zweirad musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Neuburg übernahm die Absicherung und Erstversorgung an der Unfallstelle.

Blutentnahme nach Streit in Oberhausen

In Oberhausen kam es am 25. Oktober gegen 3.15 Uhr zu einem lautstarken verbalen Streit zwischen einer 21-jährigen Oberhausenerin und einem 26-jährigen Neuburger, die früher ein Paar waren. Ein weiterer Bekannter wurde in die Streitigkeit verwickelt.

Bei der Aufnahme stellte die Polizei fest, dass der Neuburger alkoholisiert war und zuvor mit dem Auto nach Oberhausen gefahren war. Weil er einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und in einem Krankenhaus durchgeführt. Die Polizei stellte den Fahrzeugschlüssel sicher, um eine weitere Trunkenheitsfahrt zu verhindern.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Nun wird das Ergebnis der Blutuntersuchung abgewartet.

Fahrrad in Neuburg gestohlen

Am 22. Oktober zwischen 19 und 19.15 Uhr wurde in Neuburg ein Fahrrad gestohlen. Eine 77-jährige Neuburgerin hatte ihr silbernes City-Trekking-Rad der Marke Hercules, Typ Roberta, kurz unversperrt an der Luitpoldstraße am Durchgang zum Hans-Nebelmair-Platz abgestellt. Der Zeitwert lag bei etwa 350 Euro.

Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit Fahrraddiebstählen aus einer Tiefgarage an derselben Örtlichkeit am 20. und 21. Oktober.

Dachrinne an Kapelle bei Rennertshofen entwendet

In der Zeit vom 23. Oktober, 18 Uhr, bis zum 24. Oktober, 16.30 Uhr, entwendeten Unbekannte an einer Kapelle zwischen Altstetten und Ensfeld im Raum Rennertshofen rund acht Meter Dachrinne und zwei Regenabläufe. Der Beuteschaden beträgt etwa 1000 Euro.

Als Steighilfe wurde nach Angaben der Polizei offenbar eine Bank an der Kapelle genutzt. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter 08431/6711-0 entgegen.

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