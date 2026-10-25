Nürnberg: Drei Männer angegriffen, Bauchtasche gestohlen

Eine etwa achtköpfige Personengruppe hat in der Nürnberger Innenstadt drei Männer angegriffen. Einer der Unbekannten setzte Pfefferspray ein, zudem wurde eine Bauchtasche mit Wertgegenständen entwendet.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Freitag, 23. Oktober, auf Samstag, 24. Oktober 2026, gegen 23.30 Uhr in der Breiten Gasse. Die drei Männer im Alter von 35, 27 und 24 Jahren wurden von der Gruppe angegangen. Während einer der Unbekannten Pfefferspray versprühte, schlugen weitere Personen auf die Männer ein.

Im Verlauf der Auseinandersetzung entwendeten die Unbekannten die Bauchtasche. Eine Fahndung durch Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte blieb ohne Erfolg. Von der Personengruppe ist bislang lediglich bekannt, dass ihre Mitglieder augenscheinlich alle unter 20 Jahre alt gewesen sein sollen.

Zeugen, die den Vorfall oder die Personengruppe beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

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