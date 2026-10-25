Landwirtschaftliche Halle in Lichtenau steht in Vollbrand

In Büschelbach bei Lichtenau ist am Samstagabend eine landwirtschaftlich genutzte Halle in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.

Der Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen am Ortsrand des Lichtenauer Gemeindeteils Büschelbach wurde kurz nach 21 Uhr gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand die Halle bereits im Vollbrand.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude verhindert werden. Die Halle wurde ausschließlich zur Lagerung genutzt. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden.

Die Ursache des Feuers ist bislang unklar. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

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