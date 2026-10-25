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Einbruch in Bayreuth: Schmuck und Bargeld gestohlen

Einbruch in Bayreuth: Schmuck und Bargeld gestohlen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Während die Bewohner nicht zu Hause waren, brachen Unbekannte in der Kulmbacher Straße in Bayreuth in eine Doppelhaushälfte ein und stahlen Schmuck sowie Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Täter verschafften sich am Freitag zwischen 19.30 Uhr und 22.20 Uhr gewaltsam über eine Terrassentür Zugang zu dem Haus. Anschließend entkamen sie unerkannt. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.

Polizei bittet um Hinweise

Wer zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Kulmbacher Straße bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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