Einbruch in Bayreuth: Schmuck und Bargeld gestohlen

Während die Bewohner nicht zu Hause waren, brachen Unbekannte in der Kulmbacher Straße in Bayreuth in eine Doppelhaushälfte ein und stahlen Schmuck sowie Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Täter verschafften sich am Freitag zwischen 19.30 Uhr und 22.20 Uhr gewaltsam über eine Terrassentür Zugang zu dem Haus. Anschließend entkamen sie unerkannt. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.

Polizei bittet um Hinweise

Wer zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Kulmbacher Straße bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.

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