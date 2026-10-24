Ratiopharm Ulm fordert deutschen Meister ALBA Berlin

Für Ratiopharm Ulm steht am Sonntag das vierte Auswärtsspiel der Bundesliga-Saison an. Um 18 Uhr tritt die Mannschaft in der Uber Arena beim amtierenden deutschen Meister ALBA Berlin an. Dyn überträgt die Partie live und exklusiv.

Für Ulm ist es zugleich das dritte Liga-Auswärtsspiel in Folge. ALBA konnte die vergangenen drei Ligapartien nicht gewinnen, startete vor heimischem Publikum gegen Bamberg aber erfolgreich in das Pokalturnier. In der Basketball Champions League gewannen die Berliner ihre ersten beiden Spiele.

Ulm geht sicherer mit dem Ball um

Statistisch unterscheiden sich die Mannschaften vor allem bei den Abschlüssen und Ballverlusten. Ulm nimmt im Schnitt 45 Zweipunktwürfe pro Spiel, während Berlin auf 34 Versuche kommt. Bei den Assists liegen beide Teams eng beieinander: ALBA kommt auf 19,6 Vorlagen pro Partie, Ulm auf 18,8.

Die Berliner leisten sich durchschnittlich 17,4 Ballverluste pro Spiel. Ulm geht mit 10,6 Turnovers deutlich sicherer mit dem Ball um. Cheftrainer Ty Harrelson fordert von seiner Mannschaft, an die Intensität und Defensivleistung aus dem Spiel bei PAOK Thessaloniki anzuknüpfen.

ALBA Berlin ist offensiv breit aufgestellt

Nach fünf Spieltagen steht der deutsche Meister in der easyCredit BBL mit zwei Siegen und drei Niederlagen auf dem 14. Tabellenplatz. Brandon Angel führt ALBA mit durchschnittlich 13,2 Punkten und 5,2 Rebounds an. Jordan Ford erzielt 10,4 Punkte pro Spiel, Joe Wieskamp kommt auf 10,0.

Von den durchschnittlich 19,6 Assists profitieren sechs Berliner Spieler, die regelmäßig zweistellig punkten: Angel, Hermannsson, Ford, Bean, Kayil und Wieskamp.

„Natürlich ist Berlin ein gutes Team, sie kommen aus der Meisterschaftssaison – trotzdem müssen wir die Herausforderung annehmen. Wenn wir an die Defensivleistung aus dem Spiel bei PAOK Thessaloniki anknüpfen, haben wir gute Chancen, dieses Spiel zu gewinnen“, sagt Harrelson.