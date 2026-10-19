Angels Nördlingen verlieren gegen Freiburg deutlich

Die Eigner Angels Nördlingen haben am dritten Saisonspieltag ihre zweite Niederlage kassiert. Gegen die Eisvögel Freiburg unterlagen die Rieserinnen vor 420 Zuschauern in der Hermann-Keßler-Halle mit 62:75.

Angels brechen im Schlussviertel ein

Dabei hielten die Angels in der ersten Halbzeit gut mit. Vor allem Makiyah Williams setzte offensiv Akzente. Stephanie McBride kämpfte unermüdlich, während Stefanie Kulesza mit 16 Rebounds überzeugte.

Im Schlussviertel verloren die Nördlingerinnen jedoch den Anschluss. Mit nur sechs eigenen Punkten bei 19 Zählern der Freiburgerinnen war die Partie endgültig entschieden.

Zu viele Fehler im Spiel

Die Angels leisteten sich zu viele ungenaue Pässe und Unkonzentriertheiten. Freiburg war in wichtigen Statistiken überlegen, holte mehr Rebounds und Assists und leistete sich weniger Ballverluste. Damit ging der Sieg verdient an die Gäste.

Für Nördlingen gilt es nun, die Fehler aufzuarbeiten und wieder zur eigenen Stärke zurückzufinden. Die nächste Gelegenheit bietet sich in der kommenden Woche beim Auswärtsspiel in Saarlouis.