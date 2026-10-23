Durchsuchungen im Landkreis Günzburg: Zwei Tatverdächtige in Haft

Bei Durchsuchungen im Landkreis Günzburg hat die Polizei mehrere Datenträger und Dopingmittel sichergestellt. Zwei Tatverdächtige wurden nach Haftvorführungen in Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die Maßnahmen fanden am Mittwoch, 21. Oktober 2026, in den frühen Morgenstunden statt. Vorausgegangen waren umfangreiche und zeitintensive Ermittlungen der Kriminalpolizei Neu-Ulm wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Ermittlungen gegen drei Männer

Im Mittelpunkt stehen ein 38-jähriger slowenischer sowie zwei deutsche Männer im Alter von 26 und 27 Jahren. Sie stehen im Verdacht, mit Kokain und Amphetamin im Kilogrammbereich gehandelt zu haben. An den Durchsuchungen waren zahlreiche Einsatzkräfte der zentralen Ergänzungsdienste und der Kriminalpolizei Neu-Ulm beteiligt.

Bei einem der Tatverdächtigen kamen zusätzlich Spezialkräfte zum Einsatz, weil der Besitz einer Schusswaffe im Raum stand. Die Ermittler stellten mehrere Mobiltelefone, Datenträger und Dopingmittel sicher. Außerdem wurden zwei vorläufige Vermögensarreste im mittleren sechsstelligen Bereich vollzogen, um möglicherweise aus Straftaten stammende Gewinne zu sichern.

Zwei Haftbefehle vollzogen

Der 26-Jährige und der 38-Jährige wurden festgenommen. Das Amtsgericht Memmingen hatte gegen beide auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen jeweils einen Haftbefehl erlassen. Bei der Vorführung am Mittwochnachmittag hielt die zuständige Ermittlungsrichterin die Haftbefehle aufrecht und setzte sie in Vollzug.

Anschließend wurden die beiden Tatverdächtigen in verschiedene bayerische Justizvollzugsanstalten gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.