Politbarometer: Union verkürzt Abstand auf AfD

Die Union kann im aktuellen “Politbarometer” des ZDF den Rückstand auf die AfD relativ deutlich verkürzen.

Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, kämen CDU/CSU laut der Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen auf 23 Prozent und damit zwei Prozentpunkte mehr als in der letzten Erhebung. Die AfD würde sich zudem verschlechtern und 26 Prozent (-2) erreichen.

Auch die SPD könnte zulegen und käme auf 14 Prozent (+1). Grüne und Linke würden derweil einbüßen und 13 Prozent (-2) bzw. 11 Prozent (-1) erzielen. Die FDP würde unverändert 3 Prozent erhalten, alle anderen Parteien kämen zusammen auf zehn Prozent (+2), darunter keine Partei, die mindestens 3 Prozent erreichen würde.

Die Umfrage zum Politbarometer wurde von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF durchgeführt. Die Interviews wurden in der Zeit vom 20. bis 22. Oktober 2026 bei 1.225 Wahlberechtigten telefonisch und online erhoben.

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