Politbarometer: Klare Mehrheit gegen Abschaffung der "Rente mit 63"

Im aktuellen ZDF-Politbarometer spricht sich eine deutliche Mehrheit gegen die geplante Abschaffung der sogenannten “Rente mit 63” aus.

Laut der am Freitag veröffentlichten Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen fänden es 74 Prozent nicht richtig, die Möglichkeit nach 45 Versicherungsjahren abschlagsfrei in den Ruhestand zu gehen. Nur 21 Prozent halten es demnach für richtig.

Dabei zieht sich dieses Stimmungsbild durch die Anhängerschaften aller Parteien. Auch unter den Anhängern der Regierungsparteien ist jeweils eine klare Mehrheit dagegen: 61 Prozent bei der Union und 77 Prozent bei der SPD. Am deutlichsten fällt die Ablehnung unter den Anhängern von AfD (89 Prozent) und Linken (88 Prozent) aus.

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