Politik & Wirtschaft

Politbarometer: Klare Mehrheit gegen Abschaffung der "Rente mit 63"

Politbarometer: Klare Mehrheit gegen Abschaffung der "Rente mit 63"
Mann sitzt in einem Rollstuhl im Pflegeheim (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Im aktuellen ZDF-Politbarometer spricht sich eine deutliche Mehrheit gegen die geplante Abschaffung der sogenannten “Rente mit 63” aus.

Laut der am Freitag veröffentlichten Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen fänden es 74 Prozent nicht richtig, die Möglichkeit nach 45 Versicherungsjahren abschlagsfrei in den Ruhestand zu gehen. Nur 21 Prozent halten es demnach für richtig.

Dabei zieht sich dieses Stimmungsbild durch die Anhängerschaften aller Parteien. Auch unter den Anhängern der Regierungsparteien ist jeweils eine klare Mehrheit dagegen: 61 Prozent bei der Union und 77 Prozent bei der SPD. Am deutlichsten fällt die Ablehnung unter den Anhängern von AfD (89 Prozent) und Linken (88 Prozent) aus.

Mehr zum Thema: Heil kritisiert eigene Reden als "zu bürokratisch"

- Anzeige -
Author
Avatar-Foto

DTS Nachrichtenagentur

Die DTS Nachrichtenagentur ist Content-Partner von Presse Augsburg. Über diesen Account werden überregionale Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und weiteren Themenbereichen veröffentlicht.

Herrmann: Abwanderung von Berliner Polizisten alarmierend
Dax lässt deutlich nach – steigende Ölpreise belasten
Söder will "Extremisten-Klausel" beim Länderfinanzausgleich
Piloten werfen Ryanair gezielte Gewerkschaftsbekämpfung vor
Länderchefs fordern Korrekturen am Windenergie-auf-See-Gesetz
GETAGGT:
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Die DTS Nachrichtenagentur ist Content-Partner von Presse Augsburg. Über diesen Account werden überregionale Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Sport und weiteren Themenbereichen veröffentlicht.

Folgen Sie uns