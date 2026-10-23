Auftragseingang im Bauhauptgewerbe deutlich gestiegen

Der preisbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe ist im August 2026 gegenüber Juli 2026 kalender- und saisonbereinigt um 23,0 Prozent gestiegen. Bedingt durch mehrere Großaufträge war dies der höchste saisonbereinigte Anstieg zum Vormonat im Bauhauptgewerbe seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1991.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte, nahm der Auftragseingang im Hochbau um 12,4 Prozent und im Tiefbau um 31,6 Prozent zu. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich war der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von Juni 2026 bis August 2026 um 7,6 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor (Hochbau: +0,6 Prozent; Tiefbau: +13,8 Prozent).

Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2025 stieg der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe im August 2026 um 17,3 Prozent. Im Hochbau fiel der Auftragseingang um 1,7 Prozent und im Tiefbau stieg er um 36,4 Prozent. Der nominale (nicht preisbereinigte) Auftragseingang lag 23,8 Prozent über dem Vorjahreswert.

Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe war im August 2026 um 4,9 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Der nominale Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 10,1 Prozent auf 10,9 Milliarden Euro.

Die Zahl der im Bauhauptgewerbe tätigen Personen nahm im August 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,5 Prozent auf rund 548.000 Personen zu. Alle Angaben beziehen sich auf Betriebe von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen.