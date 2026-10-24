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Friedberg: Polizei misst 1,64 Promille bei Autofahrer

Friedberg: Polizei misst 1,64 Promille bei Autofahrer
Symbolbild, KI-generiert
Presse Augsburg
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Bei einer Verkehrskontrolle in Friedberg hat die Polizei bei einem 50-jährigen Autofahrer einen Atemalkoholwert von 1,64 Promille festgestellt. Zudem gab es Hinweise auf einen kurz zuvor erfolgten Cannabiskonsum.

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Die Beamten kontrollierten den Fahrer am Freitag, 23. Oktober 2026, gegen 14 Uhr in der Aichacher Straße. Er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher und untersagte ihm die Weiterfahrt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Geparkter Opel in Stätzling beschädigt

Außerdem wurde in Stätzling ein geparkter Opel beschädigt. Der Vorfall ereignete sich zwischen Donnerstag, 22. Oktober, 18.30 Uhr, und Freitag, 23. Oktober, 11 Uhr, in der Beilingerstraße. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen.

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