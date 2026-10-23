Grüne kritisieren Reiches Raffineriestrategie

Die Grünen kritisieren die Pläne von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zum Erhalt der Raffinerien in Deutschland als Verlängerung fossiler Geschäftsmodelle.

Die Raffineriestrategie von Reiche wirke wie der Versuch, eine “Laufzeitverlängerung für Öl” hinzubekommen, sagte der energiepolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Michael Kellner, der “Rheinischen Post”.

Raffinerien brauchten Unterstützung für neue grüne Geschäftsfelder, nicht bei der Verlängerung des klima- und naturzerstörenden Ölverbrauchs, so der Grünen-Politiker. Dieser sinke glücklicherweise in Deutschland, und dieser Prozess müsse beschleunigt weitergehen. Nur das schaffe “größere Unabhängigkeit von Trump, Putin und Co.”, so Kellner weiter.

Reiche hatte an diesem Freitag den Prozess zur Erarbeitung einer Raffineriestrategie gestartet, mit der die elf bestehenden Raffinerien in Deutschland langfristig gesichert werden sollen.