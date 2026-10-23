Nachbarin verhindert vermutlich Trickbetrug an 86-Jähriger

Eine 64-jährige Nachbarin hat in Augsburg-Hochzoll vermutlich verhindert, dass eine 86-Jährige ihre Wertgegenstände an einen vermeintlichen Polizisten übergibt.

Der Betrugsversuch ereignete sich zwischen Dienstag, 20. Oktober, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 21. Oktober, 16.30 Uhr, in der Kemptener Straße. Zunächst rief ein bislang unbekannter Täter bei der Seniorin an, gab sich als Polizist aus und überzeugte sie davon, ihre Wertgegenstände am folgenden Tag einem vermeintlichen Polizeibeamten zu übergeben.

Als der Mann am Mittwoch gegen 16.30 Uhr bei der 86-Jährigen klingelte, sprach ihn die Nachbarin an. Daraufhin flüchtete der Unbekannte in Richtung Friedberg. Die Polizei ermittelt wegen versuchten bandenmäßigen Betrugs.

Der gesuchte Mann ist etwa 1,85 Meter groß und schlank. Er trug eine helle Jacke und ein Cap. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.