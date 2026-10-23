Unbekannter Fahrer beschädigt Verkehrsschild an A8-Auffahrt

An der Anschlussstelle Augsburg-Ost hat ein unbekannter Fahrer ein Verkehrsschild beschädigt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt.

Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstag, 20. Oktober, 16 Uhr, und Mittwoch, 21. Oktober 2026, 15 Uhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam der Fahrer aus Richtung Augsburg und wollte von der Mühlhauser Straße nach rechts auf die A8 in Richtung Stuttgart auffahren.

In der Auffahrtsschleife kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine rot-weiße Richtungstafel. Das Verkehrszeichen wurde samt Fundament aus dem Boden gerissen. Der unbekannte Fahrer stellte die Tafel anschließend nach derzeitigem Ermittlungsstand provisorisch wieder auf und entfernte sich.

Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Autobahnpolizeistation Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.

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Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.