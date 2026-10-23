Kriegshaber: Fahrer fährt nach Parkrempler davon

In Augsburg-Kriegshaber hat ein bislang unbekannter Fahrer am Donnerstag ein geparktes Auto beschädigt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr in der Dumlerstraße. Eine 67-jährige Passantin hörte ein lautes Unfallgeräusch. Als sie in Richtung der Geräuschquelle ging, entdeckte sie den frischen Schaden an dem geparkten Pkw eines 45-jährigen Mannes.

Der Verursacher kam seinen gesetzlichen Pflichten nicht nach. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.