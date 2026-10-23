Unbekannte stehlen vier Dämmpaneele in Augsburg-Pfersee

In Augsburg-Pfersee sind vier rund drei Meter lange Dämmpaneele gestohlen worden. Die Beute hat einen Wert im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 21. Oktober, 18 Uhr, und Donnerstag, 22. Oktober 2026, 7.30 Uhr, in der Augsburger Straße. Als Tatverdächtige kommen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter infrage.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Author Alfred Ingerl Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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