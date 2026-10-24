FC Augsburg verspielt möglichen Sieg gegen Union Berlin

Trotz 40-minütiger Überzahl reichte es für den FC Augsburg auch gegen Union Berlin nicht zum Sieg. Am Ende stand gegen den Tabellen-17. aus der Hauptstadt ein 1:1. Damit wartet der FCA seit fünf Spielen auf einen Erfolg.

Augsburg zunächst überlegen

Nach vier Spielen ohne Sieg wollte der FC Augsburg zurück auf die Siegerstraße. Zu Gast in Schwaben war der bisher auswärts punktlose 1. FC Union Berlin. Nach dem enttäuschenden Auftritt in Elversberg wollte der FCA seine Rolle als Favorit diesmal besser ausfüllen.

Trainer Manuel Baum schien nach dem Horrorstart am letzten Spieltag die richtigen Worte gefunden zu haben. Augsburg ließ den Eisernen kaum Raum zur Entfaltung. Trotz einiger Abschlüsse sprang in der ersten Halbzeit allerdings nichts Zählbares heraus. Die Fuggerstädter agierten vor dem Tor zu wenig zwingend.

Den größten Applaus erhielt Kapitän Gouweleeuw, der in der 12. Spielminute für den verletzten Brackelmann eingewechselt wurde. Damit stellte der Niederländer mit 275 Einsätzen einen Vereinsrekord auf und löste Daniel Baier als Rekordspieler ab.

Wenig später lief Gregoritsch allein auf das Tor zu, wurde jedoch von Uduokhai durch Ziehen am Trikot gestoppt. Die Folge: die Rote Karte für den früheren Augsburger. Ab der 20. Minute spielte der FCA in Überzahl.

Erst die Führung, dann der Ausgleich

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Augsburg zunächst die tonangebende Mannschaft, ohne wirklich gefährlich zu werden. Als Juma Bah nach einem unnötig harten Einsteigen gegen Unions András Schäfer nach gut einer Stunde ebenfalls vom Platz gestellt wurde, herrschte auch personell wieder Gleichstand.

Die größeren Räume nutzten zunächst die Hausherren. Nach einer mustergültigen Flanke von Rieder war Massengo per Kopf zur Stelle und brachte den FCA in der 71. Minute in Führung.

Doch Sicherheit gab der Treffer den Augsburgern nicht. Nur drei Minuten später nutzte Haberer ein wildes Gestochere im Augsburger Strafraum zum 1:1-Ausgleich.

Wieder kein Sieg

Da unter anderem Gregoritsch eine Großchance liegen ließ, reichten dem FCA selbst mehr als 20 Torschüsse nicht zum erhofften Sieg. Während Augsburg nun seit fünf Spielen auf einen Erfolg wartet, holte Union Berlin erstmals in dieser Saison auswärts Punkte.