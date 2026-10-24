OrangeAcademy unterliegt Paderborn nach 20:3-Lauf

Die OrangeAcademy hat bei den Paderborn Baskets mit 71:83 verloren. Ein 20:3-Lauf der Gastgeber im Schlussviertel entschied die Partie, nachdem die Ulmer zuvor mit sechs Punkten geführt hatten.

Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen. Beide Mannschaften wechselten sich mehrfach in der Führung ab und kamen zu schnellen Offensivaktionen. Im dritten Viertel erarbeitete sich die OrangeAcademy erstmals einen Vorsprung von sechs Punkten.

Paderborn entscheidet die Partie im Schlussviertel

Die Führung hatte jedoch nicht lange Bestand. Im Schlussabschnitt fanden die zuvor wenig erfolgreichen Dreierschützen der Paderborn Baskets besser ins Spiel. Mit einem 20:3-Lauf stellten die Gastgeber die Weichen bereits vor der entscheidenden Schlussphase auf Sieg. Die OrangeAcademy hatte in diesem Viertel offensiv große Schwierigkeiten, zu Punkten zu kommen. Individuelle Fehler kosteten zusätzlich den Rhythmus.

Ein weiterer Unterschied lag beim Rebounding. Paderborn sammelte insgesamt elf Rebounds mehr als die OrangeAcademy und arbeitete besonders am offensiven Brett erfolgreich. Die zusätzlichen Wurfchancen nutzten die Gastgeber konsequent.

Lucas Fischer erzielt 17 Punkte

Bester Werfer der OrangeAcademy war der Franzose Lucas Fischer mit 17 Punkten. Er setzte auf beiden Seiten des Feldes Akzente. CJ Anthony erzielte 14 Punkte, Juom Maker Bol kam auf zehn.

Nach den Erfolgen gegen Bayreuth und Crailsheim konnte die OrangeAcademy in Paderborn nicht nachlegen. Nach sechs Spieltagen weist das Team weiterhin eine ausgeglichene Bilanz auf und hat zugleich Abstand zu den Abstiegsplätzen.

„Gratulation an Paderborn zum Sieg. Wir wussten, dass es heute hart wird, hier zu bestehen, da sie sehr talentiert und offensiv begabt sind. Heute hat man gesehen, dass wir ein sehr junges Team sind. Im letzten Viertel haben wir etwas den Fokus verloren und uns einfache Fehler geleistet. Auch unter den Brettern haben sie uns heute viele Probleme bereitet. Das alles gehört allerdings auch dazu. Aus dem Spiel heute können wir wieder lernen“, sagte Cheftrainer Mehdy Mary.