Eventtipp mit Gewinnspiel: Halloween im LEGOLAND® Deutschland – Wir verlosen Ausflüge

Hexenhüte auf, Vampirzähne hinein und ab zum großen Gruselabenteuer ins LEGOLAND® Deutschland Resort: Im Freizeitpark in Günzburg wird derzeit täglich bis 8. November Halloween gefeiert.

Zwischen Kürbissen, Spinnweben und den fröhlichen LEGOLAND Halloween-Bewohnern dürfen Kinder nach Herzenslust Streiche spielen und sich auf ein buntes Gruselprogramm freuen: Auf dem BOO-levard entdecken Familien die Spuren lustiger Streiche, im neuen LaBOOrynth gehen sie auf verschlungenen Wegen durch echte Strohballen und in der „Hexen BOOde“ kommt die LEGO® Hexe mit süßen Überraschungen. Es gibt Halloween-Shows, Kinderdisco und in den LEGO Studios sorgt das verrückte Filmabenteuer für Kino-Spaß.

Wie viel Unfug die Familien den ganzen Tag über gemeinsam treiben, zeigt dann das neue BOO-rometer. Als besonderes Highlight an allen langen Samstagen zieht die große LEGOLAND Halloween-Parade den Park – bei langen Öffnungszeiten bis 20 Uhr. Änderungen vorbehalten. Wer sich lieber nicht fürchten möchte, kann auch gruselfreie Fahrattraktionen, LEGO Welten und Spielmöglichkeiten genießen. Mehr unter www.LEGOLAND.de

Wir verlosen 2x 4 Tageskarten für den LEGOLAND Park

Wie können Sie gewinnen?

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* Gültigkeit der Tickets in der Saison 2026

Das Gewinnspiel läuft bis 28. Oktober 2026 um 21:00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Den Gewinner werden wir über Facebook benachrichtigen. Bitte prüfen Sie dazu auch regelmäßig den Ordner „Sonstige Nachrichten“ in Ihrem Posteingang. Zu unseren Teilnahmebedingungen gehts hier. Das Gewinnspiel wird von einem Gewinnspielpartner unterstützt.

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