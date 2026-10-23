Vernissage in Augsburg: Ute Jung stellt für Hospiz aus

Die Augsburger Künstlerin Ute Jung lädt am 12. November 2026 um 18.30 Uhr zur Vernissage in die Volkshochschule Augsburg ein. Der gesamte Erlös aus dem Verkauf ihrer ausgestellten Bilder kommt dem St. Vinzenz-Hospiz Augsburg e. V. zugute.

Die Vernissage findet im dritten Stock der Volkshochschule im Raum 311 statt. Die Adresse lautet Willy-Brandt-Platz 3a, 86153 Augsburg. Die Bilder können bis zum 18. Dezember besichtigt und erworben werden.

Ute Jung wurde in Augsburg geboren und widmet sich seit vielen Jahren der Zeichnung, Malerei, Kunst und Architektur. Ihre Ausbildung vertiefte sie bei verschiedenen Künstlern, an der Universität Augsburg und bei Professor Theo Braun in Wien. Von 1986 bis 2026 war sie als Dozentin an der Schwabenakademie Irsee und der Volkshochschule Augsburg tätig.

Verkaufserlös unterstützt Hospizarbeit

Der St. Vinzenz-Hospiz Augsburg e. V. unterstützt schwerstkranke und sterbende Menschen durch den Ambulanten Hospizdienst und das Stationäre Hospiz. Angehörige begleitet der Verein mit Trauerbegleitung. Nach eigenen Angaben benötigt er jährlich mehr als 500.000 Euro an Spenden, um diese Arbeit zu ermöglichen.

Alle Interessierten sind zur Vernissage eingeladen. Die ausgestellten Bilder können erworben werden; der gesamte Verkaufserlös kommt dem St. Vinzenz-Hospiz Augsburg e. V. zugute.

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