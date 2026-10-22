Auerberg Klassik 2027 startet erstmals mit Automobilen

Die fünfte Auerberg Klassik findet vom 17. bis 19. September 2027 in Bernbeuren statt und bietet neben historischen Rennmotorrädern erstmals einen Automobil-Wettbewerb sowie eine eigene Motorradklasse für Fahrerinnen.

Im Motorradbereich stehen weiterhin ausgewählte, seltene Rennmaschinen bis Baujahr 1979 im Mittelpunkt. In der neuen Damenklasse Motorrad (Klasse 7) können Fahrerinnen unabhängig vom Baujahr ihres Motorrads teilnehmen.

Automobile in zwei Klassen

Der neue Automobil-Wettbewerb umfasst zwei Klassen. In der ersten treten historische Rennfahrzeuge an, wie sie beim ursprünglichen Auerbergrennen bis 1987 eingesetzt wurden. Die zweite Klasse ist für Rennfahrzeuge und SuperCars ohne Baujahrbegrenzung geöffnet.

Die Auerberg Klassik wird als Gleichmäßigkeitsfahrt ausgetragen. Entscheidend sind dabei nicht die höchste Geschwindigkeit, sondern Präzision und fahrerisches Können.

Begrenzte Startplätze und Online-Anmeldung

Die Zahl der Startplätze ist begrenzt. Bei der Zusammenstellung der Starterfelder können reinrassige Rennfahrzeuge gegenüber straßenzugelassenen Alltagsfahrzeugen bevorzugt werden. Die Anmeldung ist von November 2026 bis einschließlich 30. April 2027 ausschließlich online möglich.

Auerbergrennen als historisches Vorbild

Die Veranstaltung knüpft an das ursprüngliche Auerbergrennen an, das von 1967 bis 1987 ausgetragen wurde und auch Schauplatz von Läufen zur Europabergmeisterschaft war. Bei vergangenen Veranstaltungen verfolgten mehr als 10.000 Zuschauer das Motorsportgeschehen.

Neben dem Wettbewerb versteht sich die Auerberg Klassik als Treffpunkt für Fahrzeugbesitzer, Sammler und Motorsportbegeisterte aus der Region und darüber hinaus.

Nachhaltig produzierte Kraftstoffe

Zum Konzept gehört außerdem der Einsatz nachhaltig produzierter Kraftstoffe. Gemeinsam mit dem Partner Coryton Aspen Group engagiert sich die Auerberg Klassik für entsprechende Kraftstoffalternativen. Nach eigenen Angaben stellte die Veranstaltung bereits 2022 als erste historische Motorsportveranstaltung Deutschlands ihren Teilnehmern nachhaltig produzierten Kraftstoff zur Verfügung.

Author Presse Augsburg Der Newsdesk von Presse Augsburg veröffentlicht aktuelle Nachrichten aus Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern. Die Redaktion berichtet unter anderem über regionale Ereignisse, Polizei und Blaulicht, Politik, Wirtschaft, Verkehr, Kultur und Sport.