Demenz-Früherkennung in Gersthofen: Test am 31. Oktober

Über 65-Jährige, die Beeinträchtigungen ihrer Gedächtnisleistung wahrnehmen, können sich am 31. Oktober 2026 in Gersthofen mit dem digiDEM-Test einschätzen lassen. Der kostenfreie Termin findet von 9 bis 16 Uhr in der Begegnungsstätte du & hier, Kirchstraße 12, statt. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Test liefert keine Diagnose

Hannelore Britzlmair von digiDEM Bayern führt den Test gemeinsam mit geschulten Freiwilligen durch. Der sogenannte digiDEM-Test stellt keine Diagnose, sondern liefert eine Einschätzung, ob weiterer Abklärungsbedarf besteht.

Zu den Aufgaben gehören unter anderem Bilderkennung, Rechenaufgaben, das Nachsprechen von Sätzen, das Merken und spätere Wiedergeben von Wörtern sowie das Hören bestimmter Buchstaben. Eine Vorbereitung ist nicht notwendig. Die Teilnehmenden sollten zum Termin kommen, wie sie sind.

Frühe Abklärung kann weitere Schritte ermöglichen

Im Gespräch mit Stefan Krug von der Sachgebietsleitung Soziales der Stadt Gersthofen berichtet Britzlmair von ihren Erfahrungen. Viele ältere Menschen kämen aus Sorge über eine nachlassende Gedächtnisleistung selbst zum Test. Teilweise meldeten auch Angehörige Verwandte an, bei denen zu Hause bereits eine starke Vergesslichkeit aufgefallen sei.

Ein auffälliges Testergebnis kann nach ihren Angaben der Ausgangspunkt für eine weitere Abklärung sein. Nicht jede Gedächtniserkrankung habe dieselbe Ursache. Britzlmair begleitet Menschen auf Wunsch weiter, führt etwa alle sechs Monate einen erneuten Test durch und befragt sie zum Verlauf. Die Ergebnisse helfen nach ihren Angaben dabei, Demenzverläufe besser zu verstehen und die Behandlung weiterzuentwickeln.

Das Angebot ist kostenfrei. Die Kosten übernimmt das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention. Veranstalter sind digiDEM Bayern und die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

Anmeldung zum Demenz-Test in Gersthofen

Anmeldungen sind telefonisch unter 0151/5115 2472 oder per E-Mail an hannelore.britzlmair@gmx.de möglich. Weitere Informationen gibt es unter digidem-bayern.de.

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