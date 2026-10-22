Samduo NEX E6000: Smarter 6-kWh-Speicher im Test

Wie einfach lässt sich ein Batteriespeicher für ein Balkonkraftwerk oder eine bestehende Photovoltaikanlage nachrüsten? Und funktioniert ein zusätzlicher Solarspeicher sogar dann, wenn bereits ein Batteriesystem vorhanden ist? Wir haben den Samduo NEX E6000 mit rund 6 kWh Speicherkapazität selbst installiert, eingerichtet und unter realen Bedingungen getestet. Besonders die unkomplizierte Inbetriebnahme und die automatische Steuerung über ein Smart Meter haben uns überzeugt. Der Speicher erkennt überschüssigen Solarstrom, lädt selbstständig und gibt die gespeicherte Energie bei Bedarf wieder ab. Darüber hinaus bietet das System interessante Zusatzfunktionen wie Notstromversorgung, intelligente Stromtarifsteuerung und eine offene Smart-Home-Schnittstelle.

Wer eine Photovoltaikanlage oder ein Balkonkraftwerk betreibt, kennt das Problem: Gerade an sonnigen Tagen wird häufig mehr Strom erzeugt, als im Haushalt unmittelbar benötigt wird. Ohne Batteriespeicher fließt diese Energie ins öffentliche Netz. Abends hingegen, wenn die Sonne nicht mehr scheint und der Stromverbrauch steigt, muss wieder Energie vom Netzbetreiber bezogen werden. Ein Batteriespeicher kann dieses Ungleichgewicht ausgleichen und den Eigenverbrauch erhöhen.

Mit dem Samduo NEX E6000 möchte der Hersteller genau hier ansetzen. Das System bietet eine Speicherkapazität von 6.028 Wh und lässt sich nach Herstellerangaben unkompliziert in bestehende Photovoltaiksysteme integrieren. Besonders interessant ist das Konzept für Besitzer von Balkonkraftwerken oder größeren PV-Anlagen, die bislang keinen Batteriespeicher nutzen. Aber auch eine Erweiterung vorhandener Speichersysteme ist möglich. Für unseren Praxistest wollten wir bewusst mehr herausfinden, als die technischen Daten verraten. Wie einfach funktioniert die Installation tatsächlich? Wie zuverlässig arbeitet das Smart Meter? Erkennt der Speicher automatisch, wann überschüssige Solarenergie zur Verfügung steht? Und kann das System auch mit einer bereits vorhandenen Speicherlösung zusammenarbeiten?

Unsere Testumgebung bestand aus einer bestehenden Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher des Herstellers E3/DC. Der Samduo NEX E6000 sollte dieses System ergänzen, ohne dass größere Änderungen an der vorhandenen Installation oder deren Steuerung notwendig wurden.

Installation: Plug-and-play funktioniert im Alltag

Bereits bei der Einrichtung zeigte sich eine der größten Stärken des Samduo NEX E6000. Die grundlegende Inbetriebnahme ist erfreulich unkompliziert und kommt dem Plug-and-play-Prinzip sehr nahe. Der Speicher wird entsprechend den Installationsvorgaben angeschlossen und anschließend über die zugehörige App eingerichtet. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich aufgebaut und die notwendigen Einstellungen sind gut nachvollziehbar. Für unseren Test verwendeten wir zusätzlich das passende Samduo Smart Meter. Es erfasst die Energieflüsse am Netzanschlusspunkt und ermöglicht dadurch die automatische Lade- und Entladesteuerung. Auch die Einrichtung des Smart Meters ist einfach. Da das Gerät allerdings in die elektrische Hausinstallation eingebunden wird, muss der elektrische Anschluss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Bei der WLAN-Einrichtung sollte darauf geachtet werden, dass Speicher und Smart Meter mit demselben Netzwerk verbunden sind. In unserem Test funktionierte die Kommunikation zuverlässig, nachdem wir ein separates WLAN eingerichtet hatten, das ausschließlich auf 2,4 GHz arbeitet (alternativ können beide Geräte auch per LAN angebunden werden.). Anschließend war die Einrichtung schnell abgeschlossen und das System einsatzbereit.

Positiv fällt auch das flache Gehäuse auf. Mit einer Tiefe von knapp zwölf Zentimetern benötigt der Speicher wenig Stellfläche. Eine Wandmontage ist laut Hersteller ebenfalls möglich, sofern die Wand ausreichend tragfähig ist und die Installationsvorgaben eingehalten werden. Das Gewicht von rund 59 Kilogramm sollte bei der Standortwahl allerdings berücksichtigt werden.

Im Praxistest: Der Samduo-Speicher regelt automatisch

Die entscheidende Frage war für uns, wie gut der Samduo NEX E6000 im täglichen Betrieb funktioniert. Schließlich bringt zusätzliche Speicherkapazität wenig Komfort, wenn Lade- und Entladevorgänge ständig manuell gesteuert werden müssen. Genau hier spielt das Smart Meter seine Stärken aus. Es überwacht kontinuierlich, ob unser Haushalt Strom aus dem öffentlichen Netz bezieht oder überschüssige Solarenergie einspeist. Auf Grundlage dieser Messwerte kann der Speicher automatisch reagieren.

In unserem Test zeigte sich das besonders deutlich, sobald der vorhandene Batteriespeicher vollständig geladen war. Würde die Photovoltaikanlage anschließend überschüssigen Strom ins öffentliche Netz einspeisen, erkennt das Smart Meter diesen Energieüberschuss. Der Samduo NEX E6000 beginnt daraufhin automatisch mit dem Laden und nimmt die zusätzliche Energie auf. Ebenso überzeugend funktioniert das Prinzip in die andere Richtung. Sobald unser Haushalt Strom aus dem öffentlichen Netz beziehen würde, beginnt der Samduo-Speicher bei ausreichendem Ladestand mit der Entladung. Die Leistungsabgabe orientiert sich dabei am tatsächlichen Bedarf.

Ein Beispiel: Bezieht der Haushalt 350 Watt aus dem Netz, kann der Samduo diese Leistung entsprechend ausgleichen. Steigt der Netzbezug auf 600 Watt, erhöht das System seine Abgabe. In unserer Testkonfiguration unterstützt der Speicher die Stromversorgung mit bis zu 2.600 Watt. Besonders angenehm ist, dass die Regelung nach der Einrichtung selbstständig erfolgt. Der Samduo muss nicht wissen, welches andere Speichersystem im Haus arbeitet. Er orientiert sich an den Messwerten des Smart Meters und kann dadurch unabhängig von der vorhandenen Anlagensteuerung eingesetzt werden.

Notstromversorgung als zusätzliche Funktion

Ein weiterer interessanter Aspekt ist die vom Hersteller beworbene Notstromversorgung. Der Samduo NEX E6000 soll gespeicherte Energie auch bei einem Stromausfall bereitstellen können. Laut technischen Daten ist dabei kurzzeitig eine Spitzenleistung von bis zu 3.640 VA möglich. Gerade für Haushalte, die bei einer Unterbrechung der öffentlichen Stromversorgung ausgewählte Verbraucher weiterbetreiben möchten, kann eine solche Funktion interessant sein.

Eine besonders praktische Funktion des Samduo NEX E6000 sind die beiden direkt am Gehäuse integrierten Steckdosen. Darüber lassen sich elektrische Geräte unmittelbar mit Strom aus dem Batteriespeicher versorgen. Gerade bei einem Stromausfall ist das ein großer Vorteil, denn geeignete Verbraucher können direkt angeschlossen werden, ohne dass dafür eine Einbindung in das Hausnetz erforderlich ist. Mit seiner Speicherkapazität von rund 6 kWh bietet der Samduo gute Voraussetzungen, um beispielsweise einen Kühlschrank, eine Beleuchtung oder andere wichtige Haushaltsgeräte über einen längeren Zeitraum mit Energie zu versorgen.

Intelligente Nutzung dynamischer Stromtarife

Der Samduo NEX E6000 kann laut Hersteller nicht nur überschüssigen Solarstrom speichern, sondern auch günstigen Strom aus dem öffentlichen Netz aufnehmen. Besonders interessant wird diese Möglichkeit in Verbindung mit dynamischen Stromtarifen, bei denen sich der Strompreis im Tagesverlauf verändert. Das Prinzip: Ist Strom besonders günstig, kann der Batteriespeicher geladen werden. Steigen die Preise später wieder, lässt sich die zuvor gespeicherte Energie im eigenen Haushalt nutzen. Dadurch kann der Speicher auch dann wirtschaftliche Vorteile bieten, wenn gerade wenig Solarstrom produziert wird.

Samduo bewirbt hierfür eine intelligente Energieplanung, die unter anderem dynamische Strompreise, Wetterprognosen und das Verbrauchsverhalten berücksichtigt. Daraus soll ein auf den jeweiligen Haushalt abgestimmter Energieplan entstehen. Die Funktion erweitert die Einsatzmöglichkeiten des Speichers deutlich. Ob und in welchem Umfang sich dadurch tatsächlich Stromkosten einsparen lassen, hängt allerdings vom jeweiligen Tarif, den Preisunterschieden, den Speicherverlusten und dem individuellen Verbrauch ab. Eine eigene Langzeiterprobung dieser Tarifoptimierung haben wir bislang nicht durchgeführt.

Smart-Home-Anbindung über offene API

Auch für technikaffine Nutzer hat der Samduo NEX E6000 einiges zu bieten. Laut Hersteller verfügt das System über eine offene Programmierschnittstelle, über die sich der Speicher in Smart-Home-Plattformen wie Home Assistant oder Homey integrieren lässt. Über die API sollen unter anderem der aktuelle Batterieladestand, die Leistungsflüsse und der Netzbezug ausgelesen werden können. Auch Möglichkeiten zur Fernsteuerung werden vom Hersteller genannt. Damit lässt sich der Batteriespeicher grundsätzlich in eine umfassendere Hausautomatisierung einbinden. Denkbar sind beispielsweise individuelle Energieregeln oder die Verknüpfung mit weiteren intelligenten Verbrauchern. Neben dem hauseigenen Smart Meter nennt Samduo auch die Kompatibilität mit verschiedenen Lösungen anderer Anbieter, darunter HomeWizard und EcoTracker. Welche Funktionen im Zusammenspiel mit einem bestimmten Drittanbieter tatsächlich verfügbar sind, sollte vor dem Kauf geprüft werden.

Leiser Betrieb und umfangreiche Sicherheitsfunktionen

Auch bei der Aufstellung im Wohnumfeld spielt die Geräuschentwicklung eine Rolle. Samduo gibt für den NEX E6000 einen Betriebsgeräuschpegel von weniger als 25 Dezibel an. Damit soll das Gerät auch für Hauswirtschaftsräume oder andere Bereiche geeignet sein, in denen störende Betriebsgeräusche unerwünscht sind. Bei der Batterietechnik setzt der Hersteller auf Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LiFePO4). Diese gelten als langlebig und thermisch vergleichsweise stabil. Für den NEX E6000 werden mindestens 10.000 Ladezyklen, eine ausgelegte Lebensdauer von 15 Jahren und eine eingeschränkte Herstellergarantie von zehn Jahren angegeben.

Hinzu kommt das sogenannte DuoShield-Sicherheitssystem. Es kombiniert nach Herstellerangaben ein Batteriemanagementsystem mit einer intelligenten Energieüberwachung. Dabei sollen unter anderem Überstrom, thermische Belastungen und Spannungsschwankungen erkannt beziehungsweise begrenzt werden. Auch eine Fehlerdiagnose mit Benachrichtigungen ist vorgesehen.

Die Schutzart IP65 bietet zudem Schutz gegen Staub und Strahlwasser. Trotzdem müssen bei der Aufstellung die Vorgaben des Herstellers zu Umgebungstemperatur, Belüftung und Montage berücksichtigt werden.

6 kWh Speicher – auf bis zu 90 kWh erweiterbar

Mit einer Nennkapazität von rund 6 kWh pro Einheit bietet der Samduo NEX E6000 bereits eine beachtliche Speicherkapazität. Für viele Haushalte kann dies ausreichen, um einen erheblichen Teil des tagsüber erzeugten Solarstroms in die Abendstunden zu verschieben. Wie lange die Energie tatsächlich reicht, hängt selbstverständlich vom jeweiligen Verbrauch ab. Interessant ist die Möglichkeit, das System bei steigendem Bedarf zu erweitern. Laut Hersteller können bis zu 15 kompatible Speichereinheiten kombiniert werden, wodurch eine Gesamtkapazität von bis zu 90 kWh möglich sein soll. Für ein klassisches Balkonkraftwerk wäre eine derart große Kapazität in der Regel überdimensioniert. Die Erweiterbarkeit zeigt aber, dass Samduo das System nicht ausschließlich für kleine Solaranlagen entwickelt hat, sondern auch größere Anwendungen ermöglichen möchte.

Für wen eignet sich der Samduo NEX E6000?

Besonders interessant ist der Samduo NEX E6000 für Besitzer von Balkonkraftwerken, die ihren tagsüber erzeugten Solarstrom auch abends oder nachts nutzen möchten. Ohne Batteriespeicher kann ein Teil der Produktion ins öffentliche Netz fließen, obwohl später wieder Strom eingekauft werden muss. Ein passender Speicher kann den Eigenverbrauch erhöhen. Auch größere Photovoltaikanlagen ohne bisherigen Batteriespeicher kommen als Einsatzbereich infrage. Die automatische Steuerung über das Smart Meter ermöglicht es, überschüssige Energie aufzunehmen und später wieder bereitzustellen, ohne zwingend direkt mit dem vorhandenen Wechselrichter kommunizieren zu müssen. Unser Praxistest zeigt darüber hinaus, dass das System auch zur Ergänzung einer bereits vorhandenen Speicherlösung interessant sein kann. Gerade diese Flexibilität gehört für uns zu den größten Stärken des Samduo NEX E6000.

Preis: Was kostet der Samduo NEX E6000?

Mit einem Verkaufspreis von 1.799 Euro bietet der Samduo NEX E6000 ein ausgesprochen attraktives Gesamtpaket. Für diesen Betrag erhalten Käufer einen leistungsfähigen Batteriespeicher mit rund 6 kWh Kapazität. Umgerechnet entspricht das einem Preis von knapp 300 Euro pro Kilowattstunde – ein überzeugender Wert, insbesondere angesichts der umfangreichen Funktionen und der einfachen Nachrüstbarkeit. Das in unserem Test eingesetzte Samduo Smart Meter kostet zusätzlich 129 Euro. Damit liegt der Gesamtpreis für Speicher und intelligente Verbrauchssteuerung bei 1.928 Euro. Lediglich die fachgerechte Installation des Smart Meters durch eine Elektrofachkraft kann zusätzliche Kosten verursachen.

Besonders erfreulich ist, dass der Speicher auch ohne aufwendige Umbauten in bestehende Anlagen integriert werden kann. Damit bietet Samduo eine vergleichsweise unkomplizierte Möglichkeit, mehr selbst erzeugten Solarstrom im eigenen Haushalt zu nutzen.

Weitere Informationen, Ausstattungsvarianten und aktuelle Angebote finden sich auf der offiziellen Produktseite des Samduo NEX E6000.

Fazit: Samduo NEX E6000 überzeugt im Praxistest

Der Samduo NEX E6000 hat uns im Praxistest vor allem durch seine einfache Installation, die intelligente Steuerung und die flexible Einsetzbarkeit überzeugt. Die Inbetriebnahme ist weitgehend unkompliziert, die App verständlich aufgebaut und die Integration des Smart Meters nach fachgerechtem Anschluss schnell erledigt. Besonders positiv bewerten wir die automatische Lade- und Entladesteuerung. Das System erkennt zuverlässig, wann überschüssiger Solarstrom zur Verfügung steht und wann der Haushalt Energie aus dem öffentlichen Netz beziehen würde. Der Speicher reagiert entsprechend und arbeitet nach der Einrichtung weitgehend selbstständig.

Dass sich der NEX E6000 in unserem Test auch in eine bestehende Photovoltaikanlage mit bereits vorhandenem Batteriespeicher integrieren ließ, war für uns ein besonderer Pluspunkt. Die zusätzliche Speicherkapazität konnte genutzt werden, ohne Änderungen an der vorhandenen Speichersteuerung vorzunehmen. Darüber hinaus bietet das System mit Notstromfunktion, Unterstützung dynamischer Stromtarife, offener Smart-Home-Schnittstelle und Erweiterungsmöglichkeiten interessante zusätzliche Funktionen. Diese haben wir nicht alle selbst überprüft, sie machen das Konzept aber auch über den klassischen Einsatz als Balkonkraftwerk-Speicher hinaus interessant.

Unser Testurteil: Der Samduo NEX E6000 überzeugt als unkomplizierte und vielseitige Speicherlösung. Besonders die Kombination aus einfacher Installation, rund 6 kWh Kapazität und automatischer Energieverwaltung macht ihn für Besitzer von Balkonkraftwerken und Photovoltaikanlagen interessant. Die zuverlässige Steuerung über das Smart Meter war für uns das überzeugendste Ergebnis des Praxistests.

Preisstand: Oktober 2026. Preise und Angebote können sich ändern. Die Anwendung des Mehrwertsteuersatzes von 0 % setzt die gesetzlichen Voraussetzungen voraus.

Merkmal Technische Daten Hersteller Samduo Modell NEX E6000 Speicherkapazität 6.028 Wh (ca. 6 kWh) Batterietechnologie Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) Ladezyklen ≥ 10.000 laut Hersteller Maximale AC-Ladeleistung 2.600 W Netzeinspeisung (On-Grid) 800 W (in der App änderbar auf 2600W) Notstromleistung (Off-Grid) 2.600 VA Kurzzeitige Spitzenleistung 3.640 VA (10 Sekunden) Erweiterbarkeit Bis zu 90 kWh (15 Geräte) Solarmodul-Direktanschluss Nein, AC-gekoppeltes System Anschluss Schuko-Stecker Kommunikation WLAN (2,4 GHz), Bluetooth, LAN, RS485 Energiemanagement App, Smart Meter, dynamische Stromtarife Schutzart IP65 Betriebstemperatur −20 bis +55 °C Geräuschentwicklung ≤ 25 dB laut Hersteller Abmessungen (H × B × T) 842,5 × 500 × 119,5 mm Gewicht 59 kg Garantie 10 Jahre laut Hersteller Verkaufspreis 1.799 € Smart Meter 129 € separat