Wandel Primus XL im Test: Massive Gartenbank aus Beton und Holz

Massiver Sichtbeton trifft auf natürliches Lärchenholz: Mit der Primus XL bietet Wandel eine Gartenbank, die sich durch ihr minimalistisches Design und ihre robuste Konstruktion von klassischen Gartenmöbeln unterscheidet. Wir haben das Modell ohne Rückenlehne im eigenen Garten aufgebaut und uns Verarbeitung, Montage und Sitzkomfort genauer angesehen. Preislich beginnt die Gartenbank bei 648,64 Euro.





Wandel Primus XL: Modernes Design aus Beton und Holz

Die Wandel Primus XL setzt auf eine klare Formensprache. Zwei massive Seitenteile aus Sichtbeton tragen eine großzügige Sitzfläche aus Lärchenholz. Auf verspielte Details oder zusätzliche Verzierungen verzichtet der Hersteller. Gerade diese Schlichtheit macht den besonderen Charakter der Gartenbank aus. Für unseren Test haben wir die Primus XL vor einer Betonmauer auf einer Rasenfläche aufgestellt. Dort fügt sie sich harmonisch in die Umgebung ein. Die warmen Farbtöne des Holzes bilden einen angenehmen Kontrast zum hellgrauen Beton. Durch ihre geradlinige Gestaltung passt die Bank besonders gut zu moderner Gartenarchitektur, gepflasterten Terrassen oder Außenbereichen mit Sichtbeton und Naturstein.

Verarbeitung: Massive Konstruktion mit feuerverzinktem Stahl

Bei den Materialien setzt Wandel auf Sichtbeton, Lärchenholz und feuerverzinkten Flachstahl. Die beiden Standfüße bestehen aus massivem Beton und besitzen eine charakteristische Oberfläche mit kleinen Poren und Lufteinschlüssen. Die Sitzfläche besteht aus gehobelten Lärchenholzdielen mit einem Querschnitt von 90 × 45 Millimetern. Die natürliche Maserung bleibt sichtbar und sorgt für eine warme Optik. Angeboten werden die Dielen sowohl unbehandelt als auch lasiert. Unterhalb der Holzauflage befindet sich eine stabile Konstruktion aus massiven, feuerverzinkten Flachstahlprofilen, auf denen die einzelnen Holzdielen befestigt sind. Sämtliche Verschraubungen bestehen aus Edelstahl.

Im Test hinterlässt die Verarbeitung einen überzeugenden Eindruck. Die Betonelemente sind sauber ausgeführt, die Holzdielen ordentlich verarbeitet und die Konstruktion wirkt insgesamt sehr stabil. Besonders gelungen ist die nahezu bündige Integration der Sitzfläche in die seitlichen Betonelemente. Die sichtbaren Poren des Betons sind materialtypisch und passen zur bewusst reduzierten Gestaltung.

Aufbau: Einfacher Zusammenbau, schwere Betonelemente

Die Montage der Wandel Primus XL ist unkompliziert, allerdings müssen die beiden schweren Betonfüße zunächst an ihre endgültige Position gebracht werden. Dafür sind auf jeden Fall zwei kräftige Personen erforderlich. Die Sitzfläche wird bereits vormontiert auf den feuerverzinkten Stahlprofilen geliefert. Sobald die Betonfüße stehen, wird sie aufgesetzt und mit vier Schrauben an den bereits eingegossenen Gewinden befestigt. Weitere Bohrarbeiten sind nicht notwendig. Die eigentliche Herausforderung liegt somit nicht im Zusammenbau, sondern im Transport und in der Positionierung der massiven Betonelemente.





Wir haben die Bank direkt auf einer Rasenfläche aufgestellt. Dabei zeigte sich, dass ein möglichst ebener und tragfähiger Untergrund wichtig ist. Aufgrund des hohen Gewichts empfiehlt es sich, den endgültigen Standort bereits vor der Montage festzulegen.

Sitzkomfort: Großzügige Sitzfläche ohne Rückenlehne

Mit einer Sitztiefe von 64 Zentimetern bietet die Primus XL deutlich mehr Platz als viele herkömmliche Gartenbänke. Die großzügige Holzfläche ermöglicht verschiedene Sitzpositionen und lädt dazu ein, sich auch einmal seitlich oder mit angewinkelten Beinen niederzulassen. Die Sitzhöhe von 45 Zentimetern ermöglicht ein bequemes Hinsetzen und Aufstehen. Die gehobelten Holzdielen fühlen sich angenehm an und bieten eine natürliche Sitzoberfläche. Eine Rückenlehne besitzt die getestete Bank nicht. Das unterstreicht die reduzierte Optik, schränkt allerdings den Komfort bei längerem aufrechten Sitzen etwas ein.

Wetterbeständigkeit und Pflege

Die Materialkombination ist grundsätzlich gut für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet. Sichtbeton ist widerstandsfähig und vergleichsweise pflegeleicht. Die feuerverzinkten Stahlprofile besitzen einen Korrosionsschutz, während die Edelstahlverschraubungen ebenfalls für den Außeneinsatz geeignet sind. Lärchenholz gilt als natürlich widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen. Bei unbehandelten Dielen verändert sich die Oberfläche allerdings im Laufe der Zeit. Durch Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit entwickelt das Holz nach und nach eine silbergraue Patina. Wer den ursprünglichen warmen Holzton erhalten möchte, kann die Oberfläche mit geeigneten Holzpflegeprodukten behandeln. Die Zwischenräume zwischen den Dielen ermöglichen zudem den Ablauf von Regenwasser.

Wie sich die Bank nach mehreren Wintern entwickelt, lässt sich nach unserem bisherigen Test noch nicht beurteilen. Die Voraussetzungen für eine langfristige Nutzung im Garten sind aufgrund der gewählten Materialien jedoch sehr gut.

Preis: Wandel Primus XL ab 648,64 Euro

Die Wandel Primus XL ist ab 648,64 Euro inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer erhältlich. Damit gehört sie nicht zu den günstigsten Gartenbänken, bietet dafür aber eine ungewöhnliche Kombination aus massiven Materialien und moderner Gestaltung. Der endgültige Preis richtet sich nach der gewählten Länge, der Holzoberfläche und weiteren Ausstattungsoptionen. Hinzu kommen gegebenenfalls Versandkosten. Die Bank kann in unterschiedlichen Größen bestellt werden und lässt sich dadurch an verschiedene Platzverhältnisse anpassen. Weitere Informationen zu den verfügbaren Ausführungen und Preisen gibt es direkt beim Hersteller auf der Produktseite der Wandel Primus XL Gartenbank.

Merkmal Angaben Modell Wandel Primus XL Preis Ab 648,64 € inkl. MwSt. Sitzhöhe 45 cm Sitztiefe 64 cm Standardlänge 180 cm Verfügbare Längen 50 bis 250 cm Gewicht ca. 200 kg, abhängig von der Ausführung Standfüße Sichtbeton Sitzfläche Gehobelte Lärchenholzdielen Dielenquerschnitt 90 × 45 mm Unterkonstruktion Feuerverzinkter Flachstahl Verschraubungen Edelstahl Rückenlehne Keine bei der getesteten Ausführung Holzoberfläche Unbehandelt oder lasiert

Preisstand: Oktober 2026. Angaben zu Abmessungen und Gewicht laut Hersteller. Der tatsächliche Preis hängt von der Konfiguration ab.

Fazit: Hochwertige Gartenbank mit eigenständigem Charakter

Die Wandel Primus XL überzeugt in unserem Praxistest durch ihre solide Verarbeitung, das gelungene Zusammenspiel von Beton und Holz sowie die unkomplizierte Montage. Die schlichte Gestaltung macht sie zu einem besonderen Blickfang, ohne dabei aufdringlich zu wirken. Mit einem Einstiegspreis von 648,64 Euro ist die Primus XL eine Investition in ein dauerhaft aufgestelltes Gartenmöbel. Wer eine leichte, flexibel verschiebbare Bank sucht, wird hier weniger glücklich. Für einen festen Standort im modern gestalteten Garten ist sie dagegen eine interessante Wahl.

Unser Fazit: Eine außergewöhnliche Gartenbank mit hochwertiger Materialkombination, großzügiger Sitzfläche und klarer Formensprache.