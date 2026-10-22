ECDC Memmingen vor DEL2-Doppel: Crimmitschau zu Gast

Nach fünf Niederlagen in Folge will der ECDC Memmingen am Wochenende in der DEL2 zurück in die Erfolgsspur finden. Am Freitag empfangen die Indians die Eispiraten Crimmitschau, am Sonntag gastieren sie bei den Starbulls Rosenheim.

Crimmitschau kommt als Dritter

Am Freitagabend trifft die Mannschaft von Trainer Daniel Huhn in der KUTTER-Arena auf die Eispiraten Crimmitschau. Der aktuell drittplatzierte Gegner aus Sachsen gehört zur Spitzengruppe der DEL2 und gewann zuletzt unter anderem gegen Landshut, Bietigheim und Bad Nauheim.

Zu den Topscorern der Eispiraten zählen Adam McCormick, Louis Brune und Jarno Kärki. Der Finne fehlt am Wochenende allerdings gesperrt. Das Heimspiel beginnt um 20 Uhr. Eintrittskarten sind im Online-Vorverkauf und an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Auswärtsspiel bei den Starbulls

Am Sonntag reisen die Indians nach Oberbayern zu den Starbulls Rosenheim. Die Gastgeber sind holprig in die Saison gestartet, zählen aber weiterhin zu den Top-Teams der Liga. Mit Tomas Rubes und Samir Kharboutli kamen starke Akteure hinzu. Shane Hanna ist der Topscorer der Starbulls und zugleich ein herausragender Akteur in der Defensive.

Spielbeginn in Rosenheim ist um 17 Uhr. Gästekarten gibt es ausschließlich über den auf der ECDC-Homepage angegebenen Link.

Fominych könnte zurückkehren

Memmingen verlor zuletzt gegen Bietigheim mit 2:5 und in Bad Nauheim mit 0:5. Insgesamt warten die Indians seit fünf Spielen auf ein Erfolgserlebnis. Gegen Crimmitschau soll die Mannschaft defensiv kompakter auftreten und über die gesamte Spielzeit konzentriert bleiben.

Ob Dominik Meisinger und Ludwig Nirschl am Wochenende eingesetzt werden können, ist weiterhin offen. Ein Comeback von Denis Fominych rückt dagegen näher. Der Angreifer könnte bereits am Wochenende zu seinen ersten DEL2-Einsätzen kommen.

Für das erste Auswärtsderby am 3. Januar in Ravensburg gibt es während der zweiten Drittelpause und nach dem Heimspiel einen Vorverkauf. Zunächst können ausschließlich Mitglieder jeweils zwei Karten erwerben. Falls danach noch Tickets verfügbar sind, folgt beim nächsten Heimspiel ein freier Verkauf.

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