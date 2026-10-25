Polizei sucht 81-Jährige aus Neustadt an der Aisch

Heidemarie K. verließ am Sonntag gegen 5.30 Uhr ein Seniorenzentrum in Neustadt an der Aisch und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Die 81-Jährige ging aus dem Seniorenzentrum in der Hans-Böckler-Straße weg. Sie ist möglicherweise nur mit einem Nachthemd bekleidet und benötigt Hilfe. Die Polizei führt unter Leitung der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch Suchmaßnahmen durch. Dabei ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Wer Heidemarie K. oder eine offenbar hilfsbedürftige Frau im Bereich Neustadt an der Aisch gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09161 88530, über den Polizeinotruf 110 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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