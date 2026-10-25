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Polizei sucht 81-Jährige aus Neustadt an der Aisch

Polizei sucht 81-Jährige aus Neustadt an der Aisch
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Heidemarie K. verließ am Sonntag gegen 5.30 Uhr ein Seniorenzentrum in Neustadt an der Aisch und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Die 81-Jährige ging aus dem Seniorenzentrum in der Hans-Böckler-Straße weg. Sie ist möglicherweise nur mit einem Nachthemd bekleidet und benötigt Hilfe. Die Polizei führt unter Leitung der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch Suchmaßnahmen durch. Dabei ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Wer Heidemarie K. oder eine offenbar hilfsbedürftige Frau im Bereich Neustadt an der Aisch gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09161 88530, über den Polizeinotruf 110 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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