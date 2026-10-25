Amtsinhaberin Jotowa bei Präsidentschaftswahl in Bulgarien vorn

Bei der Präsidentschaftswahl in Bulgarien liegt die Amtsinhaberin Ilijana Jotowa vorn. Laut Hochrechnungen des Instituts Alpha Research kommt sie auf knapp 35 Prozent der Stimmen. Der frühere Ministerpräsident Andrej Gjurow liegt demnach bei knapp 33 Prozent.

Beide sind formal unabhängige Kandidaten. Während Jotowa, die erst seit dem Rücktritt von Rumen Radew als Präsident Anfang des Jahres im Amt ist, von einem Mitte-Links-Bündnis unterstützt wird, ist Gjurow der Kandidat der eher Konservativen.

Da kein Kandidat am Sonntag über 50 Prozent der Stimmen kam, wird in der kommenden Woche eine Stichwahl stattfinden.