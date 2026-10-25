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Vermisstensuche in Neustadt: Hubschrauber findet 81-Jährige

Vermisstensuche in Neustadt: Hubschrauber findet 81-Jährige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Eine seit dem 25. Oktober 2026 vermisste 81-Jährige aus Neustadt an der Aisch ist wohlbehalten gefunden und dem Rettungsdienst übergeben worden.

Nach ihrem Verschwinden am frühen Morgen suchten Einsatzkräfte unter der Koordination der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch den ganzen Tag nach der Seniorin. Beteiligt waren unter anderem die Freiwillige Feuerwehr und eine Rettungshundestaffel.

Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Suche zunächst am Vormittag und wurde am Nachmittag erneut angefordert. Kurz vor 17 Uhr entdeckte die Besatzung die 81-Jährige und lotste eine Streife zu ihr. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde daraufhin widerrufen.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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