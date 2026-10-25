Vermisstensuche in Neustadt: Hubschrauber findet 81-Jährige

Eine seit dem 25. Oktober 2026 vermisste 81-Jährige aus Neustadt an der Aisch ist wohlbehalten gefunden und dem Rettungsdienst übergeben worden.

Nach ihrem Verschwinden am frühen Morgen suchten Einsatzkräfte unter der Koordination der Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch den ganzen Tag nach der Seniorin. Beteiligt waren unter anderem die Freiwillige Feuerwehr und eine Rettungshundestaffel.

Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Suche zunächst am Vormittag und wurde am Nachmittag erneut angefordert. Kurz vor 17 Uhr entdeckte die Besatzung die 81-Jährige und lotste eine Streife zu ihr. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde daraufhin widerrufen.

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