Alkoholisierter Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall in Augsburg

Am frühen Samstagmorgen, den 13. Dezember 2025, ereignete sich in der Augsburger Innenstadt ein folgenschwerer Verkehrsunfall. In der Hohenstaufenstraße wurde ein stark beschädigtes Fahrzeug von einer Polizeistreife auf einem Grünstreifen entdeckt, das Fahrzeug war unversperrt und verlassen.

Polizei ermittelt mutmaßlichen Unfallverursacher

Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und identifizierten den möglichen Fahrer des Fahrzeugs. Es handelte sich um einen 40-jährigen Mann, den die Polizei an seiner Wohnadresse aufsuchte. Bei diesem Besuch stellte sich heraus, dass der Mann stark alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp einem Promille.

Konsequenzen für den Fahrer

Aufgrund der Feststellungen wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt, und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Nun muss er sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten. Der 40-Jährige ist im Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit.