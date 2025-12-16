Newsletter
Polizei entdeckt gestohlenes Auto in Augsburg: Fahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss
Polizei & Co
Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – Am Montag, den 15. Dezember 2025, hat die Polizei im Bereich des Oberhauser Bahnhofs ein Fahrzeug mit geöffneten Türen entdeckt. Bei einer Überprüfung der Kennzeichen des Audi stellte sich heraus, dass diese als gestohlen gemeldet waren.

Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Während der polizeilichen Aufnahme erschien der 38-jährige Fahrzeugführer vor Ort. Die Beamten stellten fest, dass der Mann zuvor mit dem Auto gefahren war und drogentypische Auffälligkeiten zeigte. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Kein Führerschein und gestohlene Kennzeichen

Der 38-Jährige besitzt keine gültige Fahrerlaubnis. Die Polizei stellte die Kennzeichen sowie die Fahrzeugschlüssel sicher, um die Weiterfahrt zu unterbinden.

Ermittlungen wegen mehrerer Delikte

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Urkundenfälschung, Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis und einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz. Der Beschuldigte besitzt die deutsche und russische Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

