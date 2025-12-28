Polizei stellt Schreckschusswaffen bei Jugendlichen in Augsburg sicher

Am Freitag, den 26. Dezember 2025, stellte die Polizei auf einem Parkplatz in der Reichenberger Straße in Augsburg zwei Schreckschusswaffen sicher. Vorausgegangen war eine Meldung eines Anwohners um 13:30 Uhr, der eine Person mit einer vermeintlichen Schusswaffe beobachtet hatte.

Polizeieinsatz auf dem Parkplatz

Mehrere Einsatzkräfte kontrollierten daraufhin eine größere Gruppe auf dem Parkgelände. Im Zuge dieser Kontrollen fanden die Beamten bei zwei 19-jährigen Personen jeweils eine Schreckschusswaffe, die sichergestellt wurde.

Ermittlungen und Warnungen der Polizei

Die Ermittlungen der Polizei werden nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz fortgesetzt. Die Polizei betont regelmäßig, keine Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in der Öffentlichkeit mitzuführen, da dies eine Gefahr für alle Beteiligten darstellt und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.

Die beiden jungen Männer haben die deutsche Staatsangehörigkeit.