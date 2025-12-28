25-Jähriger bedroht zwei Personen mit Messer am Theodor-Heuss-Platz in Augsburg

In der Nacht auf Sonntag, den 28. Dezember 2025, ereignete sich am Theodor-Heuss-Platz in Augsburg ein Vorfall, bei dem ein 25-jähriger Mann zwei Personen mit einem Messer bedroht haben soll.

Auseinandersetzung endet mit Bedrohung

Der Vorfall begann gegen 00:30 Uhr als eine Streitigkeit zwischen dem 25-Jährigen und zwei bislang unbekannten Personen eskalierte. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog der Tatverdächtige ein Messer und bedrohte die beiden. Einer der Beteiligten, ein 34-Jähriger, konnte in Richtung Königsplatz flüchten.

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den 25-jährigen Mann kurze Zeit später in der Nähe festnehmen. Das Messer wurde von den Beamten sichergestellt. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens und der mehrfachen Beleidigungen gegenüber den Polizeibeamten, wurde der Mann in den Polizeiarrest überstellt.

Ermittlungen gegen den 25-Jährigen

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Bedrohung und Beleidigung aufgenommen. Der Tatverdächtige besitzt die deutsch-türkische Staatsangehörigkeit.