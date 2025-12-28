Schwerer Unfall auf A8 bei Dasing: Drei Verletzte und hoher Sachschaden nach Reifenplatzer

Am Freitag, den 26. Dezember 2026, ereignete sich gegen 18:45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Der Unfall passierte in Höhe der Anschlussstelle Dasing und involvierte drei Fahrzeuge.

Unfallhergang und Beteiligte

Ein 21-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen, nachdem ein Reifen geplatzt war. Sein Fahrzeug geriet ins Schleudern, prallte gegen eine Schutzplanke und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Anschließend fuhren ein 70-jähriger Fahrer sowie ein 27-jähriger Fahrer auf die Unfallstelle auf und beschädigten ihre Fahrzeuge erheblich.

Verletzte und Sachschaden

Der 21-Jährige sowie der 70-jährige Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin des 21-jährigen Fahrers wurde schwer verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mindestens 70.000 Euro. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Sperrung der Autobahn

Aufgrund des Unfalls musste die A8 für etwa vier Stunden komplett gesperrt werden, um die Unfallstelle zu räumen und die Sicherheit der Einsatzkräfte zu gewährleisten.