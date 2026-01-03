Straßenbahn und Polizeiauto kollidieren im Augsburger Universitätsviertel: Drei Leichtverletzte

Am Samstag, den 3. Januar 2025, ereignete sich im Augsburger Universitätsviertel ein Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Polizeieinsatzfahrzeug. An der Kreuzung Haunstetter Straße Ecke Rumplerstraße kam es gegen 15 Uhr zum Zusammenstoß, als das Polizeifahrzeug auf dem Weg zu einem Einsatz mit Sonder- und Wegerechten auf der Rumplerstraße in östlicher Richtung fuhr und nach links auf die Haunstetter Straße abbiegen wollte.

Unfall verursacht Entgleisung der Straßenbahn

Durch den Zusammenstoß entgleiste die Straßenbahn. Erste Erkenntnisse zeigen, dass die 24-jährige Fahrerin der Straßenbahn sowie die beiden Polizeibeamten im Alter von 27 und 28 Jahren leicht verletzt wurden. Die Polizisten wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Verkehrsbehinderungen durch Unfallaufnahme

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr setzte die Straßenbahn wieder auf die Gleise, um sie abzutransportieren. Am Polizeifahrzeug entstand ein Totalschaden, während die Höhe des Schadens an der Straßenbahn derzeit noch nicht bekannt ist.

Staatangehörigkeit der Beteiligten

Die Straßenbahnfahrerin sowie die beiden Polizeibeamten sind deutsche Staatsangehörige.