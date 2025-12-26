Verkehrsunfall an Heiligabend | Feuerwehr rettet eingeklemmten Fahrer bei Kirchdorf

An Heiligabend kam es auf der Staatsstraße 2518 bei Kirchdorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw kam aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, überschlug sich im Straßengraben und blieb stark beschädigt liegen. Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung waren im Einsatz, um den Fahrer zu befreien und die Unfallstelle zu sichern.

Der Pkw-Lenker war nach dem Überschlag in seinem Fahrzeug eingeschlossen und konnte es nicht aus eigener Kraft verlassen. In enger Abstimmung mit dem Notarzt öffneten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Fahrerseite großflächig mithilfe hydraulischer Rettungsgeräte, um den Verletzten schonend zu befreien. Um den Patienten während der Rettung vor Unterkühlung zu schützen, kam ein sogenannter Hypothermsave zum Einsatz. Nach der Befreiung wurde der Mann dem Rettungsdienst und dem Notarzt übergeben.

Ausleuchtung und Verkehrslenkung durch die Feuerwehr

Parallel zu den Rettungsmaßnahmen leuchteten die Einsatzkräfte die Unfallstelle aus und übernahmen die Verkehrsregelung. Der Verkehr wurde bis zum Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme umgeleitet, um einen sicheren Ablauf der Maßnahmen zu gewährleisten.

Foto: Feuerwehr Bad Wörishofen 1 von 3

Polizei ermittelt zur Unfallursache

Die Polizei Bad Wörishofen hat die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls aufgenommen. Hinweise auf den genauen Hergang liegen derzeit noch nicht vor.

