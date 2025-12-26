Newsletter
Freitag, Dezember 26, 2025
5.5 C
London
type here...
Subscribe
Bild: Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen
Bad WörishofenPolizei & CoNewsletter
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Verkehrsunfall an Heiligabend: Pkw überschlägt sich auf ST2518 bei Kirchdorf

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Kirchdorf/Bad Wörishofen – An Heiligabend ist es auf der Staatsstraße ST2518 bei Kirchdorf zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Pkw kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben.

Laut Einsatzkräften waren die Freiwilligen Feuerwehren Bad Wörishofen, Dorschhausen und Kirchdorf am frühen Abend alarmiert worden. Der Fahrer war im Fahrzeug eingeschlossen und musste in Abstimmung mit dem Notarzt schonend befreit werden. Aufgrund des Verletzungsmusters setzten die Einsatzkräfte hydraulisches Rettungsgerät ein und schufen auf der Fahrerseite eine große Seitenöffnung.

Um den Patienten während der technischen Rettung vor Unterkühlung zu schützen, kam ein sogenannter „Hypothermsave“ zum Einsatz. Nach der Befreiung wurde der Verletzte an Rettungsdienst und Notarzt übergeben.

Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus und übernahm die Verkehrslenkung. Der Verkehr wurde bis zum Abschluss der Unfallaufnahme umgeleitet.

Die Polizei Bad Wörishofen hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Weitere Details zum Unfallhergang sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

FC Augsburg

Steht Giannoulis beim FC Augsburg vor dem Abschied?

0
Dimitrios Giannoulis ist absoluter Stammspieler beim FC Augsburg, doch nun könnte der Grieche vor einem Abschied aus Schwaben stehen.
Augsburg Stadt

KJF Klinik Josefinum: Ein Christkind zur Bescherung

0
Augsburg – Pünktlich zur Bescherung erblickte am Heiligabend um...
Augsburger Panther

Augsburger Panther setzen starkes Zukunftssignal

0
Die Augsburger Panther festigen zum Jahresende sowohl ihr wirtschaftliches als auch ihr sportliches Fundament. Die Partnerschaft mit der AHA GmbH wird ausgeweitet, zudem erhält Verteidiger Kyle Mayhew einen neuen Vertrag.
Polizei & Co

Mehrfachunfälle auf der A96 bei Memmingen: Glätte sorgt für Verkehrschaos an Heiligabend

0
Auf der Autobahn A96 zwischen Memmingen-Ost und Memmingen-Nord kam es am Nachmittag des 24. Dezember 2025 innerhalb weniger Minuten zu einer Serie von Verkehrsunfällen. Insgesamt waren 13 Fahrzeuge beteiligt, eine Person wurde leicht verletzt. Auslöser war plötzlich auftretende Straßenglätte.
Politik & Wirtschaft

Merz veröffentlicht eigene Weihnachtsansprache

0
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat eine eigene Weihnachtsansprache veröffentlicht. Das ist ungewöhnlich, denn normalerweise wendet sich der Bundespräsident an Weihnachten an die Bevölkerung, dem Kanzler gehört dafür die Neujahrsansprache.

Neueste Artikel