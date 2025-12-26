Verkehrsunfall an Heiligabend: Pkw überschlägt sich auf ST2518 bei Kirchdorf

Kirchdorf/Bad Wörishofen – An Heiligabend ist es auf der Staatsstraße ST2518 bei Kirchdorf zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Pkw kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben.

Bilder: r Freiw. Feuerwehr Bad Wörishofen 1 von 3

Laut Einsatzkräften waren die Freiwilligen Feuerwehren Bad Wörishofen, Dorschhausen und Kirchdorf am frühen Abend alarmiert worden. Der Fahrer war im Fahrzeug eingeschlossen und musste in Abstimmung mit dem Notarzt schonend befreit werden. Aufgrund des Verletzungsmusters setzten die Einsatzkräfte hydraulisches Rettungsgerät ein und schufen auf der Fahrerseite eine große Seitenöffnung.

Um den Patienten während der technischen Rettung vor Unterkühlung zu schützen, kam ein sogenannter „Hypothermsave“ zum Einsatz. Nach der Befreiung wurde der Verletzte an Rettungsdienst und Notarzt übergeben.

Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus und übernahm die Verkehrslenkung. Der Verkehr wurde bis zum Abschluss der Unfallaufnahme umgeleitet.

Die Polizei Bad Wörishofen hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Weitere Details zum Unfallhergang sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.