Die Friedensverhandlungen zur Ukraine gehen auch über die Weihnachtsfeiertage weiter. Präsident der Ukraine Selenskyj wird am Sonntag (28.12.) in Florida empfangen.
Ukraine und USA offenbar einig
Steht Giannoulis beim FC Augsburg vor dem Abschied?
Dimitrios Giannoulis ist absoluter Stammspieler beim FC Augsburg, doch nun könnte der Grieche vor einem Abschied aus Schwaben stehen.
KJF Klinik Josefinum: Ein Christkind zur Bescherung
Augsburg – Pünktlich zur Bescherung erblickte am Heiligabend um...
Augsburger Panther setzen starkes Zukunftssignal
Die Augsburger Panther festigen zum Jahresende sowohl ihr wirtschaftliches als auch ihr sportliches Fundament. Die Partnerschaft mit der AHA GmbH wird ausgeweitet, zudem erhält Verteidiger Kyle Mayhew einen neuen Vertrag.
Mehrfachunfälle auf der A96 bei Memmingen: Glätte sorgt für Verkehrschaos an Heiligabend
Auf der Autobahn A96 zwischen Memmingen-Ost und Memmingen-Nord kam es am Nachmittag des 24. Dezember 2025 innerhalb weniger Minuten zu einer Serie von Verkehrsunfällen. Insgesamt waren 13 Fahrzeuge beteiligt, eine Person wurde leicht verletzt. Auslöser war plötzlich auftretende Straßenglätte.
Merz veröffentlicht eigene Weihnachtsansprache
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat eine eigene Weihnachtsansprache veröffentlicht. Das ist ungewöhnlich, denn normalerweise wendet sich der Bundespräsident an Weihnachten an die Bevölkerung, dem Kanzler gehört dafür die Neujahrsansprache.