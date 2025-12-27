Wohnhaus in Flammen: Großeinsatz in Röthenbach im Allgäu – 15 Menschen gerettet

In Röthenbach im Allgäu läuft seit den frühen Morgenstunden ein umfangreicher Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei. Ein Wohngebäudekomplex stand aus bislang unbekannter Ursache in Brand, weshalb zahlreiche Einsatzkräfte aus dem Umkreis alarmiert wurden.

Nach ersten Informationen konnten alle sich im Gebäude befindlichen Personen rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Insgesamt wurden zwölf Erwachsene, drei Kinder sowie ein Hund unverletzt gerettet. Vier Rettungswägen und zwei Notärzte sind aktuell vor Ort, um die Betroffenen medizinisch zu betreuen und zu untersuchen.

Für die evakuierten Bewohner wird ein nahegelegenes Freizeitzentrum als provisorische Unterkunft vorbereitet. Zusätzlich unterstützen rund 30 Einsatzkräfte des Bayerischen Roten Kreuzes die Maßnahmen vor Ort. Neben der Polizei ist auch der Fachberater des Technischen Hilfswerks (THW) eingebunden.

Die Löscharbeiten dauern weiterhin an. Mehrere Feuerwehren aus der Region sind im Einsatz, um ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Bereiche zu verhindern und verbliebene Brandherde zu bekämpfen. Zur Brandursache liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Die Behörden bitten Anwohner, den Einsatzbereich weiträumig zu meiden und Rettungswege freizuhalten. Weitere Informationen sollen im Laufe des Tages folgen.