Donnerstag, Dezember 25, 2025
Spaziergänger in Täfertingen von Hund gebissen – Polizei sucht Zeugen
1 Min.Lesezeit

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Neusäß-Täfertingen – Bereits am 16. Dezember 2025 kam es gegen 15 Uhr in der Portnerstraße in Täfertingen zu einem Vorfall, bei dem ein Spaziergänger von einem unbekannten Hund gebissen wurde. Der 58-jährige Mann erstattete inzwischen Anzeige bei der Polizei.

Nach Angaben des Geschädigten war er zu Fuß unterwegs, als ein fremder Hund auf ihn zulief und ihn unvermittelt in die Wade biss. Der Hundebesitzer soll den Vierbeiner zu diesem Zeitpunkt nicht unter Kontrolle gehabt haben. Statt sich um den Verletzten zu kümmern, rannte der Mann zunächst davon, kehrte kurzzeitig zurück – und flüchtete anschließend erneut, diesmal mit dem Hund im Arm.

Der Spaziergänger erlitt eine leichte Bissverletzung. Er ließ die Wunde im Krankenhaus behandeln und war in der Folge rund eine Woche arbeitsunfähig.

Der Hundehalter wird wie folgt beschrieben: etwa 40 bis 50 Jahre alt, mit weißem Kinnbart. Er trug eine blaue Jeans, eine weiße Jacke und eine dunkelblaue Mütze. Der Hund soll schwarz gewesen sein und ungefähr 50 Zentimeter Schulterhöhe gehabt haben.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Hundehalter geben können, sich unter der Telefonnummer 0821 / 323-1810 zu melden.

Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

